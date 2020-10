Из московских коронавирусных госпиталей за последние сутки выписали еще почти четыре тысячи человек.

Газета “Известия” сообщает, что за минувшие сутки из медицинских учреждений выписали 3985 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом общее количество человек в Москве, излечившихся от коронавирусной инфекции превысило триста семь тысяч человек. Всем выписанным пациентам предложили стать донорами плазмы, которая помогает в лечении зараженных коронавирусом.

