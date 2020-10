Пермских перевозчиков лишают маршрутов

В Перми перевозчики подали в региональное управление ФАС 42 жалобы. Заявители утверждают, что конкурсные процедуры на пассажирские перевозки в городе противоречат закону о контрактной системе.

Речь идет о торгах, объявленных администрацией 12-13 октября, на обслуживание семи городских автобусных маршрутов. У победителя конкурса будет право работать до 2025 года. По мнению перевозчиков, обратившихся в УФАС, некоторые положения конкурсной документации ограничивают конкуренцию, пишет Properm.ru. В частности, авторы обращения указали на то, что в торгах прописано обязательное наличие новых автобусов, не старше 11 месяцев со дня регистрации. Перевозчики считают, эти положения сомнительны и могут свидетельствовать о создании преимуществ конкретным компаниям. Другой критерий, «Наличие материальных ресурсов», также вызывает ряд сомнений. По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Безусловно, отрыв по этому критерию приведет к победе на торгах. Условно, при равной цене перевозчик, работавший на рынке Перми 20 лет с 20 новыми автобусами (и больше у него ничего нет), проиграет условному московскому перевозчику, который работает на рынке 2 года, но у которого 200 автобусов в собственности. Перевозчики уверены, что местная администрация пытается вытеснить малый бизнес с этого рынка. Если ранее мэрия просто разыгрывала на конкурсах маршруты и выручка от проезда оставалась тому, кто возил, то теперь муниципалитет сам собирает все деньги с билетов и расплачивается с перевозчиками за объем работы. Таким образом две московские компании и пермский МУП в совокупности забрали 55–60% рынка. Лишившись половины рынка, пермские перевозчики рассчитывали получить хотя бы остальное. Изначально предполагалось, что оставшиеся маршруты разыграют по контрактам длительностью в три года, со сниженными техническими требованиями к транспорту и мелкими лотами. Однако условия в очередной раз изменили. Наверняка победу на новых торгах может получить только компания ООО «Автомиг». Ее, кстати, журналисты связывают с бывшим московским бизнесменом, а ныне замминистра транспорта Александром Клебановом. Именно он настаивал на проведении конкурса на обслуживание маршрутов, а не аукциона. Александр Клебанов пришел в краевое министерство транспорта в 2018 году. По имеющимся у журналистов данным, именно он курировал закупку трамваев «Лев» и «Львенок» в Пермь. Тогда на этой сделке бюджет города потерял около 88 миллионов рублей. Как и в случае с автобусными торгами, документы составляли «под конкретного игрока», хотя формально все соответствовало законодательству. Контракт выиграла московская компания «ПК «Транспортные системы». Сегодня ситуация выглядит аналогичным образом: администрация пытается расчистить рынок для конкретных московских игроков. При этом лоббирование принимает столь странные формы, что заставляет пермских перевозчиков предпринимать согласованные юридические демарши для своего выживания.

