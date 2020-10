«Нас выгоняют»: арендаторы в здании памятника архитектуры в Уфе обратились к Хабирову

Представители организаций сообщили, что им разослали уведомления о досрочном прекращении аренды и попросили покинуть помещение в течение трех месяцев.

Компании-арендаторы в историческом здании на Ленина, 61 в Уфе получили уведомления о досрочном расторжении договоров аренды. Об этом в соцсетях сообщила исполняющая обязанности председателя Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) и член СПЧ в Башкирии Эльза Маулимшина. Маулимшина обеспокоена судьбой очередного памятника культурного наследия, рядом с которым в ближайшее время планируется развернуть строительство 22-этажной высотки. По данным Горсовета Уфы, здание будет располагаться непосредственно за ТЦ «Экватор» на месте сносимых объектов. В настоящее время проект планируется вынести на общественные обсуждения, однако окончательное решение о будущем проекта в ходе голосования примут городские депутаты. Чем знаменито историческое здание По данным сайта Башкультнаследия, здание по улице Ленина, 61 уникально тем, что было построено в далеких 1908–1910 годах по проекту городского архитектора Константина Гуськова для Уфимского городского Коммерческого училища. Двухэтажное кирпичное здание со скатной кровлей выполнено в стиле эклектики с элементами неоклассицизма и модерна. Этот объект действительно хранит историю разных лет — так, в годы гражданской войны здание служило казармой для красноармейцев. В 1921 году здесь был открыт клуб работников железнодорожного и водного транспорта имени В. И. Ленина. С 1937 по 1941 год в здании находился уфимский Дворец пионеров. В 1941–1943 гг. в годы Великой Отечественной Войны на Ленина, 61 размещался Исполком III Коммунистического Интернационала. После отъезда аппарата Исполкома Коминтерна из Башкирии здесь разместился Уфимский авиационный институт. В апреле 1977 года в здании на общественных началах был создан Музей интернациональной дружбы, который вскоре получил статус государственного и закрылся в начале 1990-х гг. В этих же помещениях некоторое время работал музей истории Уфы. Долгие годы здание занимал Уфимский авиационный техникум. По указу президента России в 1995 году здание стало памятником градостроительства и архитектуры федерального значения — одним из 15, имеющихся в Уфе. По документам, здание является собственностью Управления имуществом казны Башкирии. «В декабре нас отсюда выгоняют» На сегодняшний день помещения здания сдаются в аренду — здесь расположились отдел соцзащиты Ленинского района города, автошкола, зоомагазин, турагентство, приемная депутата Ющенко, а также еще несколько мелких компаний. Весь второй этаж занимает Управление имуществом казны Башкирии, которое, по информации Mkset, планирует увеличить штат сотрудников на 100 человек и впоследствии занять здание целиком. Помимо перечисленных организаций, на Ленина, 61 действует клуб для людей зрелого возраста «Наших дней золотые россыпи». Его посещают пенсионеры разного возраста — самой старшей участнице клуба 96 лет. Здесь пожилые уфимцы читают лекции, поют песни, занимаются посильным спортом. В сентябре текущего года они записали видеообращение к Радию Хабирову, в котором сообщили, что существование их клуба находится под угрозой. Участники клуба беспокоятся, что больше не смогут собираться и общаться друг с другом, отвлекаясь от плохих мыслей и одиночества. — Нашему клубу семь лет. Здесь создан уют. Мы здесь делимся горестями и радостями, учимся. Недавно мы узнали неприятную новость — в декабре нас отсюда выгоняют. Что теперь, где и как? Убедительно просим, Радий Фаритович, найдите возможность оставить нас на месте или предоставить нам другое помещение,обратилась к главе региона Галина Печищева, активистка Клуба. Блок «Башкирскому долголетию»? Руководитель общества «Знание» и член Общественной палаты Башкирии Сергей Ширинкин, под предводительством которого и существует клуб людей зрелого возраста, рассказал, что клуб отвечает объявленному в республике проекту «Башкирское долголетие», но через месяц может лишиться не только места, но своих участников. — Мы 99% реализуем из того, о чем говорится в программе «Башкирское долголетие». Когда у нас такой подъем, столько внимания к досугу пожилых людей, нас выселяют. В уведомлении просто сказано, что на основании постановления Минземимущества Башкирии мы обязаны освободить помещение в течение трех месяцев, — а куда идти и зачем, неясно. Документ я получил в первых числах сентября, значит, у нас остался всего один месяц, — вздыхает Ширинкин. По его словам, Управление имуществом казны РБ, которое находится с клубом пенсионеров в одном здании, предложило два варианта, но они оказались неудобны для пожилых людей. — Наши люди живут в южной части города, поэтому в Черниковку никто не поедет. Там две небольшие комнаты — а здесь у нас 90 квадратных метров… Мы отказались от вариантов, сейчас по указанию Главы клуб находится на самоизоляции, но мы с нетерпением ждем решения ситуации. Конечно, мы бы не хотели закрывать клуб. Мы будем где-то собираться, но у нас достаточно имущества набралось за эти годы, которое нужно куда-то девать. Будем обращаться к госструктурам. Ведь наш клуб нужен для продления жизни пожилых людей, — добавил член Общественной палаты. «Сохранности здания ничего не угрожает» Остальные арендаторы от общения с журналистами отказываются, однако они смогли вкратце рассказать Маулимшиной о тревожной ситуации. Некоторые из них считают, что в процессе застройки квартала историческое здание может прийти в негодность, и его попросту снесут. — Здание на Ленина, 61 является объектом культурного наследия федерального значения, юридически снести его нельзя. Оно находится в собственности Минземимущества республики. Как говорится, сохранности здания ничего не угрожает,высказалась общественница. По мнению Маулимшиной, за прошедший год ситуация с сохранением памятников архитектуры и культуры в республике ровным счетом не изменилась. По ее словам, в республику готовы прийти реальные инвесторы с проектами на руках и приступить к реставрации известных заброшенных зданий «прямо с завтрашнего дня». — Радий Хабиров, что нам, обществу, требуется сделать, чтобы вы обратили свое внимание на деградирующий исторический центр Уфы? Почему мне и остальным жителям Уфы реально стыдно за состояние культурного наследия столицы нашей республики? — задается вопросами член СПЧ. Mkset обратился в Минземимущества Башкирии с просьбой прокомментировать ситуацию с выселением арендатором из здания-памятника архитектуры, однако оперативный комментарий по ситуации в ведомстве дать не смогли.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter