«Нас выгоняют»: арендаторы в здании памятника архитектуры в Уфе обратились к Хабирову

Чем знаменито историческое здание

По данным сайта Башкультнаследия, здание по улице Ленина, 61 уникально тем, что было построено в далеких 1908–1910 годах по проекту городского архитектора Константина Гуськова для Уфимского городского Коммерческого училища. Двухэтажное кирпичное здание со скатной кровлей выполнено в стиле эклектики с элементами неоклассицизма и модерна. Этот объект действительно хранит историю разных лет — так, в годы гражданской войны здание служило казармой для красноармейцев. В 1921 году здесь был открыт клуб работников железнодорожного и водного транспорта имени В. И. Ленина. С 1937 по 1941 год в здании находился уфимский Дворец пионеров. В 1941–1943 гг. в годы Великой Отечественной Войны на Ленина, 61 размещался Исполком III Коммунистического Интернационала. После отъезда аппарата Исполкома Коминтерна из Башкирии здесь разместился Уфимский авиационный институт. В апреле 1977 года в здании на общественных началах был создан Музей интернациональной дружбы, который вскоре получил статус государственного и закрылся в начале 1990-х гг. В этих же помещениях некоторое время работал музей истории Уфы. Долгие годы здание занимал Уфимский авиационный техникум. По указу президента России в 1995 году здание стало памятником градостроительства и архитектуры федерального значения — одним из 15, имеющихся в Уфе. По документам, здание является собственностью Управления имуществом казны Башкирии.