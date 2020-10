Инициатор запрета парковок на газоне в Башкирии получил штраф за парковку на газоне

Заместитель председателя СПЧ Вадим Беляков получил штраф за парковку на газоне. Как отметил правозащитник, он сам ранее стал главным инициатором запрета таких парковок.

Как рассказал Вадим Беляков, 7 октября он приехал на съёмку прямого эфира телекомпании «Вся Уфа». Около здания он не обнаружил парковочных мест, а парковка организации была закрыта. По словам Белякова, у него было четыре варианта: уехать домой, встать на дороге под знак с эвакуатором, припарковаться на газоне или поискать свободное место, но опоздать. Зампред СПЧ выбрал третий вариант — газон. После съемок на лобовом стекле он обнаружил бумажку с просьбой связаться с Центром общественной безопасности. Адепт идеи сохранения зелёных насаждений был публично высечен за парковку на газоне. Газоноштрафовщик наступил на собственные грабли, пишет Беляков. Вчера он получил постановление о правонарушении. Напомним, ранее руководитель Центра общественной безопасности Александр Овчинников сообщал, что на 15 октября уфимцы заплатили штрафы на 6,1 миллиона рублей за парковку на газоне.

