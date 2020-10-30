Инициатор запрета парковок на газоне в Башкирии получил штраф за парковку на газоне

Инициатор запрета парковок на газоне в Башкирии получил штраф за парковку на газоне

Вчера, 13:21ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Заместитель председателя СПЧ Вадим Беляков получил штраф за парковку на газоне. Как отметил правозащитник, он сам ранее стал главным инициатором запрета таких парковок.

Как рассказал Вадим Беляков, 7 октября он приехал на съёмку прямого эфира телекомпании «Вся Уфа». Около здания он не обнаружил парковочных мест, а парковка организации была закрыта. По словам Белякова, у него было четыре варианта: уехать домой, встать на дороге под знак с эвакуатором, припарковаться на газоне или поискать свободное место, но опоздать. Зампред СПЧ выбрал третий вариант — газон. После съемок на лобовом стекле он обнаружил бумажку с просьбой связаться с Центром общественной безопасности.

Адепт идеи сохранения зелёных насаждений был публично высечен за парковку на газоне. Газоноштрафовщик наступил на собственные грабли, пишет Беляков.

Вчера он получил постановление о правонарушении.

Напомним, ранее руководитель Центра общественной безопасности Александр Овчинников сообщал, что на 15 октября уфимцы заплатили штрафы на 6,1 миллиона рублей за парковку на газоне.

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