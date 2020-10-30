Инициатор запрета парковок на газоне в Башкирии получил штраф за парковку на газоне

Как рассказал Вадим Беляков, 7 октября он приехал на съёмку прямого эфира телекомпании «Вся Уфа». Около здания он не обнаружил парковочных мест, а парковка организации была закрыта. По словам Белякова, у него было четыре варианта: уехать домой, встать на дороге под знак с эвакуатором, припарковаться на газоне или поискать свободное место, но опоздать. Зампред СПЧ выбрал третий вариант — газон. После съемок на лобовом стекле он обнаружил бумажку с просьбой связаться с Центром общественной безопасности.