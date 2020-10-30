Group-IB за полгода предотвратила ущерб от ботов на 320 млн рублей

Как сообщает «Интерфакс», новое ПО Group-IB в режиме реального времени отслеживает поведение пользователя на интернет-ресурсе, создает уникальный цифровой отпечаток устройств и «связывает» с ними пользователя и его аккаунты. На основе этой информации программа отличает действия реального клиента от поведения мошенников. Технология получила название Global ID — глобальная идентификация пользователя.