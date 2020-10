Group-IB за полгода предотвратила ущерб от ботов на 320 млн рублей

Компания Group-IB создала систему комплексной защиты от кибератак мошенников Fraud Hunting Platform. Она позволила пяти крупным российским банкам предотвратить кражи на сумму более 320 млн рублей за полгода.

Как сообщает «Интерфакс», новое ПО Group-IB в режиме реального времени отслеживает поведение пользователя на интернет-ресурсе, создает уникальный цифровой отпечаток устройств и «связывает» с ними пользователя и его аккаунты. На основе этой информации программа отличает действия реального клиента от поведения мошенников. Технология получила название Global ID — глобальная идентификация пользователя. Платформу также можно использовать для обнаружения скрытых угроз и подозрительных связей, а затем выйти на причастных к атакам лиц. По словам руководителя направления по противодействию онлайн-мошенничеству компании Group-IB Павла Крылова, программа может работать в режиме сверхнагрузок, обрабатывая десятки миллионов запросов, параллельно блокируя подозрительную активность. Также компания представила специальное решение для борьбы с вредоносными ботами — Preventive Proxy, которое отличает проверенных ботов от опасных.

