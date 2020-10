Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что глава региона написал об этом на своей странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что ему предложили сделать прививку еще в июле и он ответил согласием. Лимаренко отмечает, что россиская вакцина от коронавируса действительно работает, поскольку врачи по результатам тестов обнаружили у губернатора антитела к коронавирусной инфекции.

