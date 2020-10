Член Международного союза экономистов Игорь Диденко высказался по поводу падения цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent ниже 38 долларов за баррель.

Диденко рассказал, что перед выборами президента США мировые биржи «резко задергались», что не могло не отразиться на нефтяных котировках. Об этом пишет russian.rt.com. По словам эксперта, есть опасения, что результаты американских выборов могут отрицательно повлиять на мировую экономику, если победят демократы и резко поменяют экономический вектор. Это может отразиться на стоимости нефти.

