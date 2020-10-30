Директор компании в Уфе предстанет перед судом за невыплату зарплаты в 1,9 млн рублей

Директор компании в Уфе предстанет перед судом за невыплату зарплаты в 1,9 млн рублей

Вчера, 17:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего директора ООО «ГазСтройТехнологии», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии. Руководитель организации обвиняется в невыплате зарплаты на сумму более 1,9 миллиона рублей.

Директор компании с сентября 2018 года по август 2019 года не выплатил заработную плату четырём сотрудникам, зная о задолженности. Общая сумма долга составила более 1,9 миллиона рублей. При этом, в компании имелись средства на выплаты свыше 69 миллионов рублей.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. На банковские счета и квартиру руководителя был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, прокуратура обязала директора ООО «Технологии нефти и газа» в Октябрьском выплатить задолженность по зарплате более 3,4 миллиона рублей. Предприятие удерживало заработную плату 40 сотрудникам с августа 2019 года по май 2020 года. Суд также оштрафовал руководителя предприятия на 20 тысяч рублей.

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