Директор компании в Уфе предстанет перед судом за невыплату зарплаты в 1,9 млн рублей

Директор компании с сентября 2018 года по август 2019 года не выплатил заработную плату четырём сотрудникам, зная о задолженности. Общая сумма долга составила более 1,9 миллиона рублей. При этом, в компании имелись средства на выплаты свыше 69 миллионов рублей.