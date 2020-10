Авиаперевозки Красноярского края могут остаться без «плоских» тарифов

Администрация Красноярского края затягивает вступление в силу соглашения между Росавиацией, Красноярским краем, «НордСтаром» и аэропортом «Норильск». Для сотрудничества последних двух компаний глава региона Александр Усс попросил президента установить особый режим правового регулирования.

Этот режим нужен был потому, что аэропорт и основная региональная авиакомпания входят в одну группу компаний, контролируемых «Норникелем». Владимир Путин поручил правительству провести работу по внесению изменений в ФЗ «О защите конкуренции», а также проработать проект соглашения. Авиакомпания «НордСтар» получит ряд преференций, но взамен должна сохранять плоские тарифы и гарантировать объем и условия оказания транспортных услуг вне зависимости от загрузки воздушных судов (фактор сезонности). Об этом сообщают «Новые известия». Авиаперевозчик отправил проект соглашения в правительство края еще в конце прошлого года. Однако работа над текстом документа сильно затянулась. Только совсем недавно в Росавиацию поступил ответ по его статусу. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил, что ввиду распространения на территории региона коронавирусной инфекции значительно изменился спрос на пассажирские авиаперевозки. В связи с чем необходимо откорректировать параметры, связанные с гарантированным объемом перевозок. Также Лапшин пообещал, что работа по согласованию проекта со стороны правительства края продолжится, как только нормализуется санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Примечательно, что в проекте соглашения краевым правительством контролируется уровень базовых тарифов на услуги внутренних региональных и местных воздушных перевозок. Правительство, по согласованному же им проекту, не определяет значения параметров гарантированного объема перевозок в аэропорту «Норильск». Также вызывает немалое недоумение тот факт, что работа по согласованию документов поставлена в зависимость от сроков нормализации эпидемиологической обстановки. То есть любое текущее бездействие чиновники смогут оправдывать распространением коронавирусной инфекции. По факту получилось, что правительство Красноярского края затягивает исполнение поручений президента РФ, которые сам же край и инициировал.

