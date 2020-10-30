Авиаперевозки Красноярского края могут остаться без «плоских» тарифов

Этот режим нужен был потому, что аэропорт и основная региональная авиакомпания входят в одну группу компаний, контролируемых «Норникелем». Владимир Путин поручил правительству провести работу по внесению изменений в ФЗ «О защите конкуренции», а также проработать проект соглашения. Авиакомпания «НордСтар» получит ряд преференций, но взамен должна сохранять плоские тарифы и гарантировать объем и условия оказания транспортных услуг вне зависимости от загрузки воздушных судов (фактор сезонности). Об этом сообщают «Новые известия».