В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору тыквы

Как сообщает газета «Известия» от 30 октября, эксперты говорят, что перед покупкой прежде всего нужно убедиться в достаточной зрелости плода.

При этом отмечается, что цвет и размер тыквы большого значения не имеет. Гораздо важнее, чтобы у плода была плотная корка без вмятин и подсохшая плодоножка.

Эксперты отмечают, что существует 3 вида тыквы. Один из них - крупноплодная - отличается яркой окраской, содержит много сахаров и каротина, а также может достигать веса в несколько сотен килограммов. Такая тыква отлично подходит для приготовления рагу или запекания. Другой вид - твердокорая тыква - имеет более жесткую мякоть, поэтому из неё обычно готовят пюре и супы. Мускатная тыква, имеющая грушевидную форму, считается самой сладкой, поэтому она отлично подходит для приготовления десертов.