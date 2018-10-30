В Башкирии суд присяжных вынес приговор двум парням, нечаянно убившим пенсионера

Знаковое для судебной системы Башкирии событие произошло в городе Ишимбае. Там вынес свой первый вердикт суд присяжных на уровне судов районного звена в Башкирии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В Ишимбае городской суд присяжных вынес обвинительный приговор 19- и 24-летним местным жителям, которые обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как следует из материалов дела, в мае текущего года 63-летний потерпевший пригласил молодых людей к себе в гости. Однако посиделки не заладились. В процессе распития спиртного возник скандал, переросший в драку. Молодые гости сильно избили пожилого хозяина, в том числе табуретом и лопатой. Когда же он потерял сознание, они скрылись с места происшествия. Мужчина вскоре скончался.

При этом обвиняемые пока так и не признали свою вину в совершении преступления. Они ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей, рассчитывая на помилование, однако надежды не оправдались.

Коллегия из 6 присяжных, оценив представленные прокурором доказательства, единодушно признала подсудимых виновными в совершенном преступлении и не заслуживающими снисхождения.