В Башкирии прокуратура обязала медиков возить лежачих пациентов на гемодиализ

В Бурзянском районе прокуратура через суд добилась, чтобы местная центральная районная больница занялась регулярной доставкой трех пациентов, страдающих почечной недостаточностью, на процедуры в гемодиализный центр в Белорецк. Расстояние до больницы составляет 120 км.

- Исходя из смысла законодательства, перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги «гемодиализ», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре республики.

Для защиты прав инвалидов 1 группы прокуратура обратилась в суд и потребовала, чтобы ЦРБ обеспечила проезд пациентов к гемодиализному центру, при этом региональное министерство здравоохранения должно профинансировать указанные мероприятия.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.