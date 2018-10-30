В Башкирии открыли автобусное сообщение между Уфой и Акъяром

Сегодня «Башавтотранс» запустил движение в этом направлении, сообщил телеканал «Россия Башкортостан».

О том, что нет автобусов между Уфой и райцентром Хайбуллинского района, местные жители пожаловались во время рабочей поездки врио главы Башкирии в минувшие выходные.

- Сегодня, по поручению Радия Хабирова, первые автобусы рейса «Акъяр-Уфа» забрали своих пассажиров, - сообщил телеканал.

Теперь от Южного автовокзала в Уфе междугородний маршрут №573 «Уфа-Акъяр» будет отправляться в 6.50, а от автостанции села Акъяр - в 09-30. Маршрут будет ходить через день.

Автобус рейса «Уфа-Акъяр» пройдет весь маршрут в 560 км почти за 10,5 часов. По пути предусмотрены остановки в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Мраково, Исянгулово. Кроме того, автобус будет забирать пассажиров в Зилаире, Юлдыбаево, Бурибае.