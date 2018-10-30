В Башкирии чиновницу от медицины подозревают в продаже личных данных пациентов

Внештатный гематолог Минздрава Башкирии Гузяль Сафуанова предположительно передавала представителям фармацевтических компаний списки пациентов и тем самым составлять заявки на госконтракты.

Подробности сообщил канал Mash, по данным которого, по результатам тендеров в случае победы нужной фармкомпании нас личный банковский счет Гузяль Сафуановой приходили гонорары либо ее приглашали посетить медицинские симпозиумы за границей.

В конце концов, деятельность Сафуановой попала в поле зрения правоохранительных органов. После этого она перешла на работу в Башгосмедуниверситет.

Тем временем, как стало известно Медиакорсети, в следкоме отказали в возбуждении уголовного дела по материалам проверки в отношении Гузяль Сафуановой.

Как отмечают в соцсетях участники обсуждения, подобным сотрудничеством с фармкомпаниями на самом деле занимаются многие медицинские работники.