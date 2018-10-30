Уфимца обязали снести незаконно построенный дом решением суда

На строительство многоэтажки в Чесноковке жалобы поступали от местных жителей, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Верховный суд Башкирии также удовлетворил иск от декабря 2014 года. В суде удалось доказать, что объект – с признаками многоквартирного дома и является самовольной постройкой.