Уфимца обязали снести незаконно построенный дом решением суда
Сегодня, 10:25ОбществоЗиля АскероваФото: ufacity.info
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В Чесноковке застройщик не учел целевое назначение земельного участка и построил на нем многоквартирный жилой дом. Суд признал его незаконным и обязал снести.
На строительство многоэтажки в Чесноковке жалобы поступали от местных жителей, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Рассмотрев жалобы уфимцев, администрация Кировского района обратилась в судебные органы.
Верховный суд Башкирии также удовлетворил иск от декабря 2014 года. В суде удалось доказать, что объект – с признаками многоквартирного дома и является самовольной постройкой.
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