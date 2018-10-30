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Уфимца обязали снести незаконно построенный дом решением суда
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Уфимца обязали снести незаконно построенный дом решением суда

Сегодня, 10:25ОбществоЗиля АскероваФото: ufacity.info
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