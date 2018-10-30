Фото: TASS/YAY/Tatiana Morozova
Невеста из Австралии попросила подруг надеть мужские костюмы на её свадьбу
Сегодня, 19:54Общество
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Австралийская невеста попросила своих подруг прийти на её свадьбу в мужских костюмах.
По информации газеты «Известия» от 30 октября, об этом девушка сама рассказала на своей странице в социальной сети. Она назвала причиной своего решения желание чувствовать себя «самой прекрасной принцессой» в день свадьбы.
Её мнение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Оказалось, что у некоторых невест были схожие просьбы к своим подругам. Однако большинство пользователей подвергли критике желания девушки.
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