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Мэрия Уфы решением суда заплатит 6,7 млн рублей за прошлогодний новогодний городок
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Мэрия Уфы решением суда заплатит 6,7 млн рублей за прошлогодний новогодний городок

Сегодня, 11:33ОбществоЗиля АскероваФото: Артур Салимов
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