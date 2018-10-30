«Колэнерго»: авария дока случилась значительно позже переключения сетей

Сотрудники «Колэнерго» оперативно отреагировали и переподключили электросети, тем самым возобновив энергоснабжение. Кроме того они предупредили население о том, что во время проведения аварийно-восстановительных работ могут возникнуть непродолжительные временные отключения сетей в районах Мурманска и Североморска. Начальник отдела по связям с общественностью «Колэнерго» Сергей Чернышев заявил, что переключения были проведены в 10 часов вечера. А авария в доке произошла уже после завершения восстановительных работ. Он подчеркнул, что к военным сетям от подстанции «Колэнерго» ведут два фидера и, можно предположить, что технический сбой произошел в сетях «Оборонэнерго».