1 млн рублей на 18-летие: в Башкирии девушка получила необычный «подарок» от отца

Недобросовестный отец изредка выплачивал на содержание своего ребенка небольшие суммы, но в основном, уклонялся от своих обязанностей. Когда его долг достиг 980 млн рублей, судебные приставы закрыли ему выезда за границу и лишили права управлять автомобиль.

На него подобные меры подействовали - мужчина в этот момент собирался в Абхазию на машине. Он разом решил погасить задолженность.