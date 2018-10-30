Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
1 млн рублей на 18-летие: в Башкирии девушка получила необычный «подарок» от отца
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
6aa13acc1c7d54a7e9f6067985ac5383

1 млн рублей на 18-летие: в Башкирии девушка получила необычный «подарок» от отца

Сегодня, 11:23ОбществоЗиля АскероваФото: 5portal.ru
Читайте
также
Появилось видео задержания зампрокурора Башкирии Олега Горбунова
Общественник из Нефтекамска обратился с открытым видеообращением к Радию Хабирову
Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох