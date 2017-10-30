Зарплаты депутатов в России сократят на 10%
Сегодня, 16:49Общество
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С 2018 года заработные платы депутатов Госдумы России уменьшатся на 10%.
Как пишет издание Dni.ru, это окончательное решение президента России Владимира Путина по данному вопросу.
Глава государства продлил действие своего указа 19 октября. В соответствии с документом, сокращается зарплата самого президента, премьер-министра и других федеральных чиновников. Также закон распространяется и на Госдуму.
Депутаты приравнены к статусу министров, поэтому решение об уменьшении зарплаты распространяется и на них, поясняет источник. Окончательно этот вопрос утвердят в ходе принятия бюджета на 2018-2020 годы.
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