Зарплаты депутатов в России сократят на 10%

С 2018 года заработные платы депутатов Госдумы России уменьшатся на 10%.

Как пишет издание Dni.ru, это окончательное решение президента России Владимира Путина по данному вопросу.

Глава государства продлил действие своего указа 19 октября. В соответствии с документом, сокращается зарплата самого президента, премьер-министра и других федеральных чиновников. Также закон распространяется и на Госдуму.