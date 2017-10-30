У берегов Норвегии обнаружили обломки вертолета МИ-8 из России
Сегодня, 16:53Общество
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Сотрудники МЧС Норвегии нашли вблизи архипелага Шпицберген обломки вертолета МИ-8 из России.
Как пишет издание Dni.ru, находку обнаружили на морском дне в 1,2 морской мили к северо-востоку от мыса Хеер, на глубине 209 метров.
Сообщается, что ищут тела погибших сотрудники местной полиции.
На борту вертолета в момент крушения было восемь россиян. Из них пятеро являлись сотрудниками экипажа, остальные работали в НИИ Арктики и Антарктики. Связь с вертолетом потеряли 26 октября. Вероятно, все члены экипажа погибли.
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