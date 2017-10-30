Елена Летучая будет работать на Первом канале и проверять больницы - СМИ

Телеведущая Елена Летучая переходит работать на «Первый канал».

Как пишет издание Dni.ru, теперь она займется проверкой больниц.

Ходят слухи, что переговоры с Летучей вел Иван Ургант. Ведущая уже подписала контракт с каналом. Она будет проверять медучреждения по всей стране.