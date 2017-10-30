Елена Летучая будет работать на Первом канале и проверять больницы - СМИ
Сегодня, 16:50Общество
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Телеведущая Елена Летучая переходит работать на «Первый канал».
Как пишет издание Dni.ru, теперь она займется проверкой больниц.
Ходят слухи, что переговоры с Летучей вел Иван Ургант. Ведущая уже подписала контракт с каналом. Она будет проверять медучреждения по всей стране.
Поводом к созданию новой передачи стал инцидент в больнице Воронежа, где обнаружили полчища тараканов и отсутствие душа.
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