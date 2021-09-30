Жуткое убийство, новая мэрия, антирекоды и ковид у Качкаева. Итоги дня в Башкирии

Сегодня Mkset представил новый состав вновь избранного городского совета. 29 сентября новый состав Горсовета Уфы провел свое первое заседание. Председателем избрали застройщика Марата Васимова, за него проголосовали 31 из 34 депутатов. В состав Горсовета вошли 26 депутатов от «Единой России», по три человека от ЛДПР и КПРФ, один — от партии «Зеленые», а также три самовыдвиженца. Кто есть кто читайте в материале.