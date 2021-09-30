В России возросло количество случаев ментальных расстройств

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала комментарий, что возрос спрос на услуги психологов и психиатров. Она отметила, что увеличилось число состояний, пограничных с шизофренией. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Алексей Егоров сказал, что причиной их возникновения становится не наследственный фактор, а события, которые травмируют психику. Об этом сообщает infox.ru.
Разные виды расстройств психики развиваются примерно у трети граждан. Факторами их появления становятся стрессы, навязчивые состояния и посттравматические синдромы. К развитию расстройств может привести прием наркотических средств и спиртного.
Член Комитета Совфеда по социальной программе, врач Владимир Круглый полагает, что исправить проблему можно путем внедрения государственной программы охраны психического здоровья.