В России возросло количество случаев ментальных расстройств

В России возросло количество случаев ментальных расстройств
В России возросло количество случаев ментальных расстройств
Сегодня, 01:22ОбществоФото: pxhere.com
После пандемии коронавируса стало расти число случаев ментальных расстройств. Существенно повлияло на рост показателя появление синтетических наркотиков, отрицательно влияющих на мозг. 

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала комментарий, что возрос спрос на услуги психологов и психиатров. Она отметила, что увеличилось число состояний, пограничных с шизофренией. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Алексей Егоров сказал, что причиной их возникновения становится не наследственный фактор, а события, которые травмируют психику. Об этом сообщает infox.ru.

Разные виды расстройств психики развиваются примерно у трети граждан. Факторами их появления становятся стрессы, навязчивые состояния и посттравматические синдромы. К развитию расстройств может привести прием наркотических средств и спиртного.

Член Комитета Совфеда по социальной программе, врач Владимир Круглый полагает, что исправить проблему можно путем внедрения государственной программы охраны психического здоровья.

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