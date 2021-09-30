В Республике Башкортостан 1600 пенсионеров получат «Корзину доброты»

В Республике Башкортостан 1600 пенсионеров получат «Корзину доброты»
В Республике Башкортостан 1600 пенсионеров получат «Корзину доброты»
Вчера, 18:29ОбществоФото: 1mediainvest
В Башкирии X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» организовали акцию по поддержке 1600 нуждающихся одиноких пенсионеров.

В Башкирии X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» организовали акцию по поддержке 1600 нуждающихся одиноких пенсионеров. Продуктовые наборы были сформированы по результатам онлайн-сбора на сайте корзинадоброты.рф. Акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей, поддержало правительство республики.

Общий вес собранного продовольствия составил более 9,8 тонн, 30 процентов из которых - вклад X5. Наборы состоят из базовых продуктов ежедневного рациона человека: молоко, макароны, гречневая крупа, масло, сахар, консервы, чай или кофе и ряда других. Республиканский центр социального обслуживания населения поможет отправить наборы пенсионерам, проживающим в 10 районах Башкирии, включая города Уфа, Бирск и Благовещенск.

X5 Group оплатила все организационные расходы, связанные с проведением акции. Фонд продовольствия «Русь» сформировал список получателей продуктовых наборов, а волонтеры Фонда передадут их непосредственно пенсионерам.

Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф был запущен в конце 2017 года. За это время сайт посетили свыше 360,5 тысячи человек. За счет более 19 тысяч пожертвований было собрано 16 250 наборов для 5 380 нуждающихся в помощи семей. Продуктовые наборы ушли в Свердловскую, Самарскую, Нижегородскую, Омскую, Воронежскую, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Липецкую, Ульяновскую и Курганскую области.

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