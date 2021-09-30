В одном из городов Башкирии был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

В одном из городов Башкирии был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
В одном из городов Башкирии был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
Вчера, 09:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Специалисты Башгидрометцентра опубликовали данные о загрязнении воздуха в промышленных городах республики.

Специалисты Башгидрометцентра опубликовал данные о загрязнении воздуха в таких городах как Уфа, Благовещенск, Туймазы, Салават и Стерлитамак. Так, самые высокие показатели были отмечены в Салавате. В городе только за август было зафиксировано 21 превышение этилбензола в 7,5 раза.

Второе место занимает Уфа с 14 превышениями сероводорода, изопропилбензола, диоксида серы и азота, пыли, фенола, хлорида водорода и этилбензола. Специалисты центра оценили уровень загрязнения в столице уже как повышенный.

Замыкает тройку — Стерлитамак, где за август было зарегистрировано 6 случаев превышения формальдегида, изопропилбензола и этилбензола.

Отмечается, что в остальных городах превышения ПДК вредных веществ зафиксировано не было.

Напомним, что жители республики, в частности уфимцы, часто жаловались на неприятный запах в воздухе. Так, в Башкирии за июнь было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе, из которых 12 — в Уфе.

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