В одном из городов Башкирии был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Специалисты Башгидрометцентра опубликовал данные о загрязнении воздуха в таких городах как Уфа, Благовещенск, Туймазы, Салават и Стерлитамак. Так, самые высокие показатели были отмечены в Салавате. В городе только за август было зафиксировано 21 превышение этилбензола в 7,5 раза.
Второе место занимает Уфа с 14 превышениями сероводорода, изопропилбензола, диоксида серы и азота, пыли, фенола, хлорида водорода и этилбензола. Специалисты центра оценили уровень загрязнения в столице уже как повышенный.
Замыкает тройку — Стерлитамак, где за август было зарегистрировано 6 случаев превышения формальдегида, изопропилбензола и этилбензола.
Отмечается, что в остальных городах превышения ПДК вредных веществ зафиксировано не было.
Напомним, что жители республики, в частности уфимцы, часто жаловались на неприятный запах в воздухе. Так, в Башкирии за июнь было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе, из которых 12 — в Уфе.