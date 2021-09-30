В мэрии Уфы сообщили, что «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок

В мэрии Уфы сообщили, что «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок
В мэрии Уфы сообщили, что «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок
Вчера, 10:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Новый глава транспортного управления Олег Хмарин не представляет, что такое возможно.

По словам нового главы городского Управления транспорта и связи Олега Хмарина, государственный перевозчик «Башавтотранс» не превратится в монополиста рынка перевозок, даже если очень сильно захочет. Об этом сообщает издание Ufa1.

Чиновник объясняет невозможность монополизации тем, что для этого необходимо «вливать деньги в „Башавтотранс“» в таком размере, в котором он даже не представляет.

— Я не представляю, сколько надо вливать денег в «Башавтотранс», чтобы он стал монополистом. Такого не может быть, — заявляет Олег Хмарин.

Также он отметил, что государственные и частные перевозчики должны реализовывать свою деятельность в равных условиях.

Напомним, что о назначении 31-летнего Олега Хмарина руководителем Управления транспорта и связи стало известно на днях, а именно 27 сентября. Известно, что до нового назначения чиновник состоял в Министерстве транспорта Башкирии, где возглавлял отдел сопровождения государственных программ и инвестиций

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