В Красноярском крае работников школы отстранили от работы за отказ от вакцинации

В Красноярском крае работников школы отстранили от работы за отказ от вакцинации
В Красноярском крае работников школы отстранили от работы за отказ от вакцинации
Вчера, 09:18ОбществоФото: pixabay.com
За отказ поставить прививку от ковида в Красноярском крае отстранили от работы пять учителей.

По сообщению издания muksun.fm, учителей школ в Красноярском крае начали отстранять от работы за отказ поставить прививку от коронавируса. В одном из районов региона не допустили к работе пятерых педагогов, отправив их в неоплачиваемый отпуск. Известно, что отстраненные работники учебных заведений не предоставили документ, подтверждающий наличие медицинских состояний, которые входят в список противопоказаний к процедуре. Также сообщается, что один из учителей после отстранения согласился поставить прививку и скоро снова будет допущен к работе.

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