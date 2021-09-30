В Башкирии приставы взыскали 555 миллионов рублей долгов запретом выезда за границу

В Башкирии приставы взыскали 555 миллионов рублей долгов запретом выезда за границу
В Башкирии приставы взыскали 555 миллионов рублей долгов запретом выезда за границу
Вчера, 15:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Жители региона гасили долги для того, чтобы для них открыли границы.

Управление Федеральной службы судебных приставов в Башкирии опубликовало интересные данные о том, сколько долгов удалось взыскать с жителей Башкирии путем запрета выезда должников за границы Российской Федерации.

Отмечается, что с начала 2021 года «невыездными» считались 800 тысяч должников, Отсутствие возможности выехать за границы страны интересным образом сказалось на ситуации, количество людей, не покрывающих свои долговые обязательства снизилось до 348 тысяч граждан, более чем в два раза.

Ведомство привело и конкретный пример, рассказав историю жительницы Уфы, которая из-за намерения поехать в Испанию полностью закрыла три кредитных продукта, на сумму превышающую 2 миллиона рублей. До момента, когда жительнице Калининского района башкирской столицы понадобилось выбраться за пределы России, она погашала задолженность частями, точнее её списывали со счетов гражданки. Но при появлении такой мотивации как выезд за границу женщина полностью погасила долг, ведь при его наличии ее бы не выпустили из страны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы