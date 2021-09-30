У водителя внедорожника на Камчатке нашли более 1 тонны красной икры

У водителя внедорожника на Камчатке нашли более 1 тонны красной икры

У водителя внедорожника на Камчатке нашли более 1 тонны красной икры

Вчера, 20:47
Общество
Фото: pixabay.com
В Камчатском крае у водителя внедорожника полицейские обнаружили более тонны красной икры. Груз находится в кузове машины, водитель собирался его переработать и продать.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, сотрудники полиции остановили автомобиль на дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково. Пришлось прибегать к погоне – водитель машины игнорировал требования сотрудников, не остановился и попытался скрыться.

В рамках осмотра в кузове машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили красную икру-сырец, масса которой составила более 1,2 тыс. кг.

К настоящему моменту удалось установить, что владелец машины и его приятель приобрели икру в Усть-Большерецком районе. Они собирались переработать и продать сырец.

Суммарная стоимость незаконной продукции составляет более 34 млн руб. По факту возбуждено уголовное дело.

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