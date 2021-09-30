Тимур Хакимов: «Бизнес-миссия в Казахстан очень продуктивна»

Руководитель самого крупного бизнес-объединения республики в Нур-Султане подписал Меморандум о сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана». Подписи под документом поставили президент ТПП РБ Тимур Хакимов и Председатель Правления АО «Администрация МФЦА» Ернур Рысмагамбетов. Теперь для бизнес-сообщества Башкортостана станет доступным весь перечень инструментов институтов поддержки и развития бизнеса в формате «одного окна» Международного финансового центра. На его площадке предпринимателям предлагают полную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций.