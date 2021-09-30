Страховой Дом ВСК: Угонщики предпочитают автомобили с пробегом

Аналитики Страхового Дома ВСК рассказали о том, что за 9 месяцев 2021 года автомобили стали угонять на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты отметили, что чаще угоняют российские автомобили.

По словам заместителя генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК Артема Короля, главная причина смены предпочтений в том, что покупатели стали интересоваться автомобилями с пробегом. Кроме того, злоумышленники обращают внимание на стоимость запчастей на вторичном рынке: чем она выше, тем выгоднее угон данной модели, сообщает newsnn. Артем Король отметил, что сокращение числа угонов обусловлено коронавирусными ограничениями: большая часть границ закрыта, в связи с чем злоумышленникам сложнее продавать угнанные автомобили. Статистика свидетельствует о том, что чаще всего в 2021 году угоняют Hyundai, Kia и Toyota. Отмечается, что авто марки Hyundai угоняли на 35% больше, чем в прошлом году. Годом ранее марка занимала третье место в списке самых привлекательных для угонщиков. В меньшей степени угонщики стали обращать внимание на марку Kia. За год модель переместилась с первого на второе место антирейтинга, количество угнанных автомобилей снизилось на 43%. Злоумышленники угнали на 44% меньше, чем в прошлом году, автомобилей Toyota. Марка находится на третьем месте. Четвертое занимает Lexus, пятое - ВАЗ/Lada. По словам аналитиков Страхового Дома ВСК, чаще стали угонять российские автомобили. В первой десятке антирейтинга оказались транспортные средства марок “ГАЗ” и “МАЗ” - 8 и 10 строчки соответственно. Впервые в десятку попали автомобили Mitsubishi, данная марка оказалась на шестом месте. Более не входят в топ-10 марки Mercedes-Benz, Mazda и Ford.

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