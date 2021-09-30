ОК добавили в собственный маркетплейс товары благотворительных фондов

Сейчас в маркетплейсе представлено порядка 50 благотворительных товаров, но мы планируем расширять количество фондов на витрине и открыты для сотрудничества. В будущем мы хотим, чтобы витрина товаров ОК стала не только местом для приятных и легких покупок, но и местом помощи для тех, кто в ней особенно нуждается.