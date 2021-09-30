Нездоровая аномалия: в Сибае третируют частную медицину, обрекая на долги больницу

Для такой провинциальной больницы, как Сибайская ЦГБ, где систематически не хватает лекарств и недостаточно медицинского персонала (об этом свидетельствуют постоянные жалобы горожан, публикуемые в социальных сетях) приобретение нового дорогостоящего оборудования — это прямой путь к гигантским долгам и новому потоку жалоб от пациентов в случае если аппарат сломается, а средств на его ремонт не будет. Ни для кого не секрет, что такие проблемы, как острая нехватка медицинского персонала, медикаментов и расходных материалов, а также аварийное состояние помещений характерны для большинства медучреждений. Те же 105 млн рублей, которые должны быть потрачены на покупку нового МРТ-аппарата, в Сибайской ЦГБ есть куда потратить с гораздо большей пользой. Но нет — перераспределение выделенных бюджетных средств невозможно по закону. А вот неэкономное их расходование — это, судя по всему, привычное явление. И это только самая малая часть ожидаемых проблем.