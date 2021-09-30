Наболело: в Башкирии медики и жители Учалов высказали претензии делегации минздрава

По информации Mkset, Евгений Кустов побывал в Учалах, чтобы попытаться на месте разобраться в проблемной ситуации, которая сложилась в местной больнице и вокруг неё. На субботу запланирован сход граждан, протестующих против оптимизации Учалинской ЦГБ, в рамках которой должны быть переведены в город Белорецк отделения роддома и экстренной инсультной терапии, а также лаборатории, морг и даже скорая помощь. Mkset рассказывал об этом ранее.
Свои претензии люди в довольно эмоциональной форме высказали Евгению Кустову и сопровождавшим его медицинским чиновникам. По их мнению, такая непродуманная реорганизация обернется очередными увольнениями врачей и медсестер, а также несет реальную угрозу жизни пациентов.
— Между Учалами и Белорецком ужасная дорога. Два дня назад выпал первый снег, и там уже был транспортный коллапс. И так бывает постоянно с наступлением зимы… Как можно по такой дороге туда отправлять пациентов, нуждающихся в экстренной помощи? Ведь вы обрекаете их на верную смерть!.. — высказали свое негодование люди.
— А что вы придумали с моргом? Вот у нас тут женщина приходила с жалобой, 40 тысяч отдала только за то, чтобы перевезти близкого человека в морг и обратно, а сколько еще денег на похороны нужно!. Зачем вы издеваетесь над нами? — такие жесткие вопросы звучали в адрес замминистра и его спутников.
— Если у нас тут такое здравоохранение, то нам лучше отказаться платить взносы в Фонд обязательного медстрахования и копить на лечение в частных клиниках! — выкрикнул один из мужчин.
— Нехватка медработников — это общая проблема. Она существует не только в Учалах, но и в других городах, и в других регионах страны, — попытался наладить диалог с собеседниками Евгений Кустов, однако вызвал еще больше возражений.
Среди участников стихийной встречи оказалась женщина, которая проработала два года медсестрой в Учалинской ЦГБ. Она рассказала, что вынуждена была уволиться из-за гигантских перегрузок на работе, а также из-за бездушного отношения руководства.
— Вместо того, чтобы поддержать людей, которые и так с ног валятся от усталости и могут иногда что-то где-то недосмотреть, но при этом не причинили вреда никому, а просто не успели заполнить какой-то отчет, руководство приказывает без всякого разбирательства писать объяснительную и потом штрафует. Так было и когда я работала на приеме больных у терапевта, так было и в «красной зоне». Ты людей спасаешь, себя не жалеешь, а тут приходит какой-то чиновник и наказывает тебя за какую-то бумажку. Поэтому я и ушла, и многие тоже приняли такое решение. Я люблю свою работу, но я хочу, чтобы ко мне относились с уважением, а не как к расходному материалу, — в сердцах заявила медсестра.
Её слова частично подтверждаются содержанием уведомления о проведении схода граждан, которое его организаторы неделю назад подали на имя главы администрации Учалинского района Руслана Гилязетдинова. Там шла речь о том, что медработники возмущены переводом младшего медперсонала в уборщицы вместо сокращенного техперсонала. Требуют они также улучшения условий труда сотрудников отделения скорой медпомощи.
— Конечно, при таком отношении к врачам, медсестрам и санитаркам здесь никто не останется! — высказались местные жители, выслушав присутствовавших на встрече медиков.
Люди говорили наперебой. Кто-то высказался о том, что нужно разобраться и с учалинским главврачом, выяснить, почему фонд оплаты труда серьезно превышает доходы лаборатории и самой больницы, почему больница не участвует в централизованных закупках. Высказали участники встречи и предположения о том, что в больнице имеют место приписки о количестве пациентов и прививках.
Очевидно, что вопросов у людей накопилось более чем достаточно, и действующий главный врач Учалинской ЦГБ уже не может вырулить в ситуации, когда на медучреждение «наезжают» не только жители и местные активисты, но и руководство минздрава.
Важно напомнить предысторию с ситуацией в Учалах. Жители республики в сентябре создали петицию и опубликовали её на сайте «Голос РБ». Видимо, данная петиция и стала последней каплей, которая сподвигла территориальное управление Росздравнадзора провести проверку качества, а также доступность и своевременность оказания медицинской помощи в Учалах. Поручил провести проверку лично федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко. Результаты проверки пока неизвестны.
По данным Mkset, завтра, 1 октября, в Учалах должен побывать министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, чтобы лично прояснить ситуацию и все-таки действительно разобраться в ситуации. Видимо, ему необходимо будет потом отчитаться на федеральном уровне о том, что происходит в небольшом городке с 37-тысячным населением.
Mkset продолжает следить за ситуацией.