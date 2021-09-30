Электрокар Audi e-tron Sportback протестировали в Нижнем Новгороде

Audi quattro days прошли в Нижнем Новгороде, в Ауди Центре на Московском. На автошоу все желающие могли протестировать премиальные модели Audi, в том числе версию электромобиля Audi e-tron Sportback. Им помогали профессиональные инструкторы школы quattro.

Сообщается, что RS модели проверялись на Нижегородском кольце. Тестировались как спортивные, так и внедорожные версии автомобиля, причем последние проверялись не на трассе, а на реальном бездорожье. Общая стоимость всех 6 представленных на мероприятии Audi RS составила примерно 100 млн рублей, пишет newsnn.ru. Программа обкатки представленных на шоу машин разрабатывалась совместно со школой водительского мастерства Vasin Driving School. В тестовых прокатах принял участие и шеф-инструктор проекта, заслуженный мастер спорта и обладатель Кубка Европы по ралли Евгений Васин. Отмечается, что новый электроспорткар Audi e-tron Sportback очень заинтересовал гостей центра. Модель поступила в серийное производство еще в минувшем году, но на российский рынок вышла только в 2021-м. Пока в нашей стране будет немного этих автомобилей, например, в Нижний Новгород до Нового года прибудет всего 5, и 2 уже в резерве. Машина способна двигаться со скоростью до 200 км/час и набирает сотню за 5,7 секунды. В базовой комплектации e-tron Sportback стоит от 6,7 млн рублей. По словам Павла Косетченко, директора по продажам Ауди Центра на Московском, на Audi e-tron Sportback очень высокий спрос. Напомним: глава региона Глеб Никитин ранее заявил о необходимости развивать в Нижнем Новгороде инфраструктуру для электрокаров, чтобы повысить их число. Он сообщил, что в городе имеется примерно 90 локаций для размещения автомобильных зарядных электростанций. В сентябре неподалеку от парка “Швейцария” установили одну из таких станций, рассчитанную на 3 электромобиля.

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