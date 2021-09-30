Эксперт: Куба - курорт, который открыт для туристов круглый год

Представитель консульства Хуан Карлос Эскалона сказал, что собственники отелей готовы встречать путешественников. Так, Iberostar собирается открыть все отели в Гаване, пишет lenta.ru.
Опрошенные эксперты заявили, что для отдыхающих из Российской Федерации Куба остается одним из главных направлений за счет целого ряда преимуществ.
Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов отнес к преимуществам острова то, что его курорты открыты круглый год. На протяжении всего календарного года на Кубе держится ровная и одинаковая погода. На острове всегда тепло. Купальный сезон не закрывается. Данное направление у россиян очень популярно. Многие люди летают туда отдыхать. Их не пугает ни расстояние, ни длительность перелета.
В стране только официально зарегистрированных курортных пляжей несколько десятков. А всего их более 100. По сведениям сервиса TripAdvisor, ряд пляжей острова входят в 1% лучших на планете по версии премии Travellers' Choice 2021. Речь идет о Варадеро, Пиларе и прочих.
Кроме отдыха на пляжах, Куба может предложить ряд исторических достопримечательностей. Здесь имеются в виду старые города, крепости и церковные памятники. Но в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции доступ к ним может быть ограничен.
Правительство Кубы следит за безопасностью и самих отдыхающих. Например, на острове продолжат принимать сертификаты о вакцинации. Путешественникам, не сделавшим прививку, нужно будет сдать тест на ковид за трое суток. После прилета туристам придется заполнить анкету о состоянии своего здоровья.
Уже сейчас ПЦР-тестирование заменено на экспресс-тестирование. Туристы проходят его уже в гостиницах. Результат готов через 15 минут.
Член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян положительно оценивает отказ от ПЦР-тестов в аэропорту и на всей территории Кубы. С 15 ноября будет разрешена полная загрузка отелей. Цены на размещение сразу снизятся. Пока гостиницам приходится удерживать высокие цены, так они не могут держать полную загрузку, резюмировал он.