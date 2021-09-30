Эксперт: Куба - курорт, который открыт для туристов круглый год

Директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов отнес к преимуществам острова то, что его курорты открыты круглый год. На протяжении всего календарного года на Кубе держится ровная и одинаковая погода. На острове всегда тепло. Купальный сезон не закрывается. Данное направление у россиян очень популярно. Многие люди летают туда отдыхать. Их не пугает ни расстояние, ни длительность перелета.