Депутат Госдумы РФ от Башкирии Павел Качкаев заболел COVID-19

Депутат Госдумы РФ VIII созыва от Башкирии Павел Качкаев у себя социальных сетях сообщил, что COVID-19, к сожалению, никуда не ушел и сам он лечится от вирусной инфекции дома.
— Вирус никуда не ушел. Давно не выходил на связь, к сожалению. Меня тоже эта зараза не обошла стороной, лечусь дома, — пишет Качкаев.
Помимо этого, Качкаев также поздравляет Марата Васимова с новой должностью. Отметим, что Васимова назначили Председателем Горсовета Уфы избрали на первом заседании собрания, а именно 29 сентября. Так, кандидатуру мужчины поддержал 31 депутат из 34. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.
— Уверен, его опыт, решимость и знание города поможет уфимскому депкорпусу двигаться только вперёд, — завершает депутат Госдумы РФ.
Напомним, что Павел Качкаев прошел в новый созыв Думы по результатам трехдневного голосования, которое завершилось 19 сентября. Так, мужчина выдвигался от одномандатного округа Башкирии.