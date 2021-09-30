Депутат Госдумы РФ от Башкирии Павел Качкаев заболел COVID-19

Депутат Госдумы РФ от Башкирии Павел Качкаев заболел COVID-19
Депутат Госдумы РФ от Башкирии Павел Качкаев заболел COVID-19
Вчера, 12:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: facebook.com
Об этом Качкаев сообщил на своей странице в социальных сетях.

Депутат Госдумы РФ VIII созыва от Башкирии Павел Качкаев у себя социальных сетях сообщил, что COVID-19, к сожалению, никуда не ушел и сам он лечится от вирусной инфекции дома.

— Вирус никуда не ушел. Давно не выходил на связь, к сожалению. Меня тоже эта зараза не обошла стороной, лечусь дома, — пишет Качкаев.

Помимо этого, Качкаев также поздравляет Марата Васимова с новой должностью. Отметим, что Васимова назначили Председателем Горсовета Уфы избрали на первом заседании собрания, а именно 29 сентября. Так, кандидатуру мужчины поддержал 31 депутат из 34. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.

— Уверен, его опыт, решимость и знание города поможет уфимскому депкорпусу двигаться только вперёд, — завершает депутат Госдумы РФ.

Напомним, что Павел Качкаев прошел в новый созыв Думы по результатам трехдневного голосования, которое завершилось 19 сентября. Так, мужчина выдвигался от одномандатного округа Башкирии.

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