Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст

В результате пенсионной реформы в 2017 году возраст выхода на пенсию повысили, мотивируя тем, что денег в Пенсионном фонде на всех не хватит. Обострение этого вопроса наступает с завидной регулярностью — каждый избирательный цикл.
Власти России мотивируют необходимость этой реформы тем, что денег в Пенсионном фонде мало, поэтому формально сокращение получателей из него денег — удачное решение. При этом за полгода 2021-го население страны убавилось больше, чем на 500 тыс. человек. Таких темпов убыли в России не было с конца 90-х, а до конца года еще несколько месяцев и пик очередной волны коронавируса.
По словам профессора финансового университета при правительстве РФ, члена экспертного совета правительства по пенсионной реформе Александра Сафонова, для ситуации важнее баланс тех, кто платит взносы в пенсионный фонд, и тех, кто на основе этих взносов получает выплаты. Кроме того, у сторонников пенсионной реформы есть достаточно аргументов в ее пользу — например, на рынке труда не хватает кадров, и предпенсионеры могут закрыть эту брешь. Кроме того, повышая пенсионный возраст, Владимир Путин пообещал, что средняя пенсия вырастет до 20 тыс. руб. в 2024 году.
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