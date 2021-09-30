Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст

Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст
Денег нет, но вы держитесь: почему в России отказались сокращать пенсионный возраст
Вчера, 16:52ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Правительство России отказалось преобразовать пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию.

В результате пенсионной реформы в 2017 году возраст выхода на пенсию повысили, мотивируя тем, что денег в Пенсионном фонде на всех не хватит. Обострение этого вопроса наступает с завидной регулярностью — каждый избирательный цикл.

Власти России мотивируют необходимость этой реформы тем, что денег в Пенсионном фонде мало, поэтому формально сокращение получателей из него денег — удачное решение. При этом за полгода 2021-го население страны убавилось больше, чем на 500 тыс. человек. Таких темпов убыли в России не было с конца 90-х, а до конца года еще несколько месяцев и пик очередной волны коронавируса.

По словам профессора финансового университета при правительстве РФ, члена экспертного совета правительства по пенсионной реформе Александра Сафонова, для ситуации важнее баланс тех, кто платит взносы в пенсионный фонд, и тех, кто на основе этих взносов получает выплаты. Кроме того, у сторонников пенсионной реформы есть достаточно аргументов в ее пользу — например, на рынке труда не хватает кадров, и предпенсионеры могут закрыть эту брешь. Кроме того, повышая пенсионный возраст, Владимир Путин пообещал, что средняя пенсия вырастет до 20 тыс. руб. в 2024 году.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Пенсионеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы