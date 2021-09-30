Члены КПРФ сомневаются в честности итогов выборов в Ивановской области

В Ивановской области многие жители в ходе выборов в сентябре проголосовали за фракцию КПРФ. Согласно результатам, разрыв между «Единой Россией» и коммунистами совсем небольшой: 36,5% против 27,9% соответственно. Но многие факты заставили представителей СМИ сомневаться в честной победе «партии власти».

Как информирует newizv.ru, Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области, выступил флагманом избирательной кампании. Он пустил в ход, пишет издание, «весь арсенал черных и серых политтехнологий». В течение нескольких лет на посту главы региона Воскресенский ничем особенно не проявил себя. Но при этом он запомнится как руководитель субъекта, в котором ввели одни из самых жестких ограничений против COVID-19. Так, туристы в Ивановскую область могли въехать лишь с сертификатом о вакцинации или справкой о недавно перенесенном ковиде. Помимо этого, иногородние отдыхающие были вынуждены пребывать на двухнедельном карантине. Жители Ивановской области минимум 6 раз организовали акции протеста против ввода подобных требований. Однако глава региона запретил любые мероприятия, за исключением предвыборных собраний «Единой России». Журналисты рассказали о нестыковках, связанных с итогами голосования по одномандатному округу № 91 «Ивановский». Здесь партия КПРФ была лидером до последнего. Еще вечером разрыв между коммунистами и единороссами был минимальным, но к вечеру ситуация вдруг резко изменилась в пользу партии власти. «Грязь. Вранье, мерзость», — написала в соцсетях Светлана Протасевич, представитель партии КПРФ на выборах. «Теперь мы будем добиваться реального уголовного наказания для многих членов УИК», — отметила она. Как заявил член ТИК Фрунзенского района Денис Кан, в его районе представители «Единой России» и КПРФ набирали равное число голосов. Но в какой-то момент на голосование по избирательному участку № 216 приехали солдаты-срочники. В результате перевес в пользу единороссов составил более 400 голосов. При этом на дополнительных выборах в Ивановской области победу одержали коммунисты: Ложкина и Соснин. «В целом эта избирательная кампания прошла очень грязно. Нас давили и в информационном поле — в интернете», — сказал Кан. Журналисты издания считают, что из-за непродуманных и непоследовательных действий властей Ивановской области доверие к партии власти упало. У граждан был лишь один выход — проголосовать за КПРФ. «Чем грязнее выборы, тем больше граждан проголосуют за оппозицию», — отметили авторы.

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