Бизнес-омбудсмен Минеева: Канал коммуникации "бизнес - власть" четко действует

У российских экспертов есть опасения, что четвертая волна COVID-19 уже идет, и в ряде субъектов страны фиксируется последовательный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, для предпринимателей действуют меры поддержки, которые позволят преодолеть новые вероятные ограничения, пишет tass. Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице Минеева, “бизнес превентивно рассматривает возможность новой волны, от нее никто не застрахован”. Но, как подчеркнула бизнес-омбудсмен, у предпринимательского сообщества есть опыт, новые инструменты и навыки стратегического видения. В пандемию мало кому удалось собрать подушку безопасности. Именно в связи с этим по сей день есть запрос на льготное кредитование. В целом, добавила Минеева, механизм формирования льгот отработан, четко действует коммуникационный канал “бизнес - власть”. “Со стороны бизнес-сообщества также есть запрос на узкоотраслевую экспертизу, которая также будет серьезным подспорьем, если ситуация опять станет турбулентной", – подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 29 сентября, власти Томской области до 1 декабря текущего года продлили ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Начинает работать система обязательных QR-кодов в Пермском крае. Дополнительные меры ограничения вводят в Удмуртии. Среди них QR-коды, позволяющие посещать спортивные, выставочные мероприятия, кино и театры. По сообщению руководителей бизнес-объединений в РФ, предпринимателей беспокоит статистика роста заболеваемости. По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергея Катырина, новая волна ковида “если не началась, то на подступах”, и предпринимательство к ней готовится, усиливая противоэпидемические мероприятия. По мнению главы ТПП РФ Катырина, федеральное правительство и органы власти регионов, если появятся новые ограничения, как и раньше, продумают, как такие меры отразятся на бизнесменах. Как сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, у фитнес-отрасли не было пространства для маневра, чтобы накопить какую-либо финансовую подушку для возможных последующих ограничений. Поэтому сейчас, добавила Киселева, основная задача – попытаться войти в диалог с властями, чтобы убедить их не ограничивать предпринимательство. По словам вице-президента Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нины Литвиновой, вместе с ограничениями необходимо сразу предоставлять меры поддержки, как это было в Москве для ресторанной отрасли прошлым летом. По мнению Литвиновой, этот подход является очень правильным и грамотным.

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