Жители двух районов Уфы останутся без холодной воды

2 и 3 октября в двух районах Уфы останутся без холодной воды. Об этом сообщили в «Уфаводоканале». В Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы 2 октября с 10 до 20 часов будут вестись ремонтные работы. Холодную воду отключат по адресам: ул. Кольцевая, 168/1, 170, 170а, 172, 174, 179, 181; ул. Б. Хмельницкого, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 64.