Жители двух районов Уфы останутся без холодной воды

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Об этом предупредили в «Уфаводоканале».
2 и 3 октября в двух районах Уфы останутся без холодной воды. Об этом сообщили в «Уфаводоканале». В Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы 2 октября с 10 до 20 часов будут вестись ремонтные работы. Холодную воду отключат по адресам: ул. Кольцевая, 168/1, 170, 170а, 172, 174, 179, 181; ул. Б. Хмельницкого, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 64.
3 октября в Орджоникидзевском районе, с 11 до 21 часа воды не будет ул. Блюхера, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20/1, 22, 24, 24/1.
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