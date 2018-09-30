В Уфе начали включать отопление

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Первыми потеплели батареи в детских садах и школах.
Отопительный сезон официально можно считать открытым: в Уфе тепло появилось: в 75 дошкольных учреждениях, 35 школах и еще в шести объектах дополнительного образования, а также в 14 медицинских организациях – всего 135 учреждений.
Отопление в жилых домах начали подключать еще 28 сентября. Как уточнили в администрации города, процесс прогрева может занять до трех суток, следовательно, в домах у уфимцев потеплеет не позднее 1 октября.
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