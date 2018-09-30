Учитель английского языка из Уфы вошла в топ-15 лучших педагогов России
Сегодня, 11:37ОбществоВиктория Куприянова
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Эмма Сафиуллина принимает участие в конкурсе «Учитель года России - 2018».
Учитель английского языка гимназии №39 Эмма Сафиуллина вошла в число 15 финалистов конкурса «Учитель года России - 2018» . В полуфинал, помимо уфимского педагога, вошли преподаватели из Карелии, Брянской и Саратовской областей, Чечни, Республики Марий Эл, Москвы, Екатеринбурга, Пскова, Новосибирска, Сургута, Ессентуков, Химок, Нижнего Новгорода, Карачаево-Черкесской республики.
Сегодня, 30 сентября, начинается второй тур, в рамках которого конкурсанты защитят свои образовательные проекты и покажут мастер-классы.
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