Ученые рассказали, почему в Башкирии 15 торфяных болот стали природными памятниками

Ученые рассказали, почему именно торфяные болота так остро нуждаются в охранном статусе. Напомним, 25 сентября министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев рассказал об объявлении ряда природных памятниками природы. Теперь их станет на 15 больше, все объекты - торфяные болота.

– Специалисты выделили в степной и лесостепной зонах Республики Башкортостан 15 торфяных болот, которые имеют значительную биосферную ценность, за счет их способности к аккумулированию атмосферного углерода, важной гидрологической роли и высокого биологического разнообразия, - отмечает Екатерина Богдан, заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов ГУП НИИБЖД.

-Выделенные болота являются местами обитания и произрастания редких и исчезающих видов животных и растений, внесенных в Красные книги РБ И РФ. Болото Курманайбаш в Миякинском районе уникально тем, что здесь обнаружены крупнейшая популяция дремлика болотного и новый вид растений для нашего региона – рогоз Шутлеворта. На болоте Сериккуль в Абзелиловском районе обитает редкая птица для Башкортостана и России – Европейская белая лазоревка. Особенно хочется отметить болото Каскарды в Учалинском районе. Его площадь около 700 гектаров, а запас углерода около 500 тыс.