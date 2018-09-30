Росстат: В Уфе цены на бензин - самые низкие в ПФО

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Средняя стоимость литра бензина в Уфе - 41 рубль 59 копеек.
В Уфе остается самой низкой стоимость бензина в Приволжском федеральном округе, так считают специалисты Росстата.
Средняя стоимость одного литра бензина в Уфе составляет 41 рубль 59 копеек; АИ-92 обходится в среднем в 40,59 рубля, АИ-95 – 43,63 рубля, АИ-98 – 47,87, дизельное топливо – 43,85.
Самые дорогой бензин в ПФО в Чебоксарах: в среднем литр топлива стоит 43 рубля 74 копейки.
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