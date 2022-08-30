За сутки в РФ выявили 39 658 инфицированных COVID-19

За прошедшие сутки в РФ выявлено 39 658 пациентов с коронавирусной инфекцией, сутками ранее — 46 857.

Эту информацию предоставил оперштаб. Также за день зафиксировано 77 смертей пациентов с SARS-CoV-2. Днем ранее умерли 83 человека, сообщает Russian.rt.com. За день диагноз был снят 24 890 заболевшим, накануне выздоровели 28 223 пациента. Сообщалось, что Юрий Конев, специалист в области кардиологии и геронтологии, доктор медицинских наук, профессор, рекомендовал прививаться гражданам, входящим в группы риска. Кроме того, иммунолог Николай Крючков рассказал журналистам о характерных чертах вируса «кентавр» — подвида SARS-CoV-2 «омикрон».

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