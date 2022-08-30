За сутки в РФ выявили 39 658 инфицированных COVID-19

Эту информацию предоставил оперштаб.
Также за день зафиксировано 77 смертей пациентов с SARS-CoV-2. Днем ранее умерли 83 человека, сообщает Russian.rt.com.
За день диагноз был снят 24 890 заболевшим, накануне выздоровели 28 223 пациента.
Сообщалось, что Юрий Конев, специалист в области кардиологии и геронтологии, доктор медицинских наук, профессор, рекомендовал прививаться гражданам, входящим в группы риска.
Кроме того, иммунолог Николай Крючков рассказал журналистам о характерных чертах вируса «кентавр» — подвида SARS-CoV-2 «омикрон».