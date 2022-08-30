В Башкирии отменят несколько рейсов поездов из-за пожароопасной ситуации

В Башкирии отменят несколько рейсов поездов из-за пожароопасной ситуации
В Башкирии отменят несколько рейсов поездов из-за пожароопасной ситуации
Вчера, 18:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Об изменениях в маршруте поездов в грядущие выходные сообщает «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»

В Башкирии в грядущие выходные будет приостановлено движение поездов по маршрутам «Уфа-Айгир» и «Белорецк-Инзер». Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе регионального Минтранса.

Сообщается, что данные маршруты не будет доступны 3 и 4 сентября в связи с пожароопасной ситуацией на территории лесных массивов республики. Таким образом, в эти дни будут недоступны поезда маршрута «Уфа-Айгир» под номерами 6911 и 6912, а также № 6913 и 6914, движущиеся в обратном направлении — «Айгир-Уфа».

Из графика субботы и воскресенья на этой недели также выводятся поезда № 6903 и 6907 — «Белорецк-Инзер» и маршруты № 6904 и 6908 — «Инзер-Белорецк».

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал оперативное тушение пожаров приоритетной задачей не только для сотрудников экстренных служб, на также и для глав муниципалитетов. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы огонь добрался до населённых пунктов.

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