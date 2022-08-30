В Башкирии отменят несколько рейсов поездов из-за пожароопасной ситуации

Сообщается, что данные маршруты не будет доступны 3 и 4 сентября в связи с пожароопасной ситуацией на территории лесных массивов республики. Таким образом, в эти дни будут недоступны поезда маршрута «Уфа-Айгир» под номерами 6911 и 6912, а также № 6913 и 6914, движущиеся в обратном направлении — «Айгир-Уфа».