Убитая бывшим мужем чиновница из Башкирии Дина Махиянова 10 раз обращалась в полицию

— На него (бывшего мужа Дины — прим. ред.) составили протоколы, один по статье «побои» — материал был направлен в суд, где на него наложили штраф в 5 тысяч рублей. Дважды привлекался по статье «мелкое хулиганство», где на него также были наложены штрафы по 500 рублей. Два материала направлены в административную комиссию — на него наложили два штрафа по 500 рублей, — Динар Мухаметдинов.