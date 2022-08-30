Убитая бывшим мужем чиновница из Башкирии Дина Махиянова 10 раз обращалась в полицию

Погибшая от рук бывшего мужа сотрудница администрации Дина Махиянова до трагедии обращалась в полицию 10 раз. Об этом сообщает представитель МВД по РБ Динар Мухаметдинов в эфире программы «Честно говоря» на БСТ.
Обращения в правоохранительные поступали в разный период времени, в частности, одно сообщение датировано 2020 годом, остальные уже 2022 годом. Как заявляет представитель МВД по РБ, «каждое заявление было отработано участковыми в полном объеме».
— На него (бывшего мужа Дины — прим. ред.) составили протоколы, один по статье «побои» — материал был направлен в суд, где на него наложили штраф в 5 тысяч рублей. Дважды привлекался по статье «мелкое хулиганство», где на него также были наложены штрафы по 500 рублей. Два материала направлены в административную комиссию — на него наложили два штрафа по 500 рублей, — Динар Мухаметдинов.
Известно, так же что заявления в полицию от Дины Махияновой поступали из администрации Белорецкого района. Как сообщает Мухаметдинов, бывший супруг женщины пришел к ней на работу, забрал телефон, просмотрел сообщения, а после вернул мобильный телефон.
Напомним, что зверское убийство 31-летней Дины Махияновой произошло 14 августа в Белорецком районе. Как сообщал глава района в своих социальных сетях, бывший муж поджидал женщину у дома ее родителей, а после нанес ей 14 ударов ножом.
Спустя время было возбуждено уголовное дело о халатности полицейских. По информации пресс-службы СК Башкирии, конкретных подозреваемых пока нет. Следователи также выяснили, что Дина Махиянова многократно жаловалась на бывшего мужа в полицию. Мужчина бил ее. Заявления она подавала в период с декабря 2020 по август 2022 года.
Бывший муж убитой был взят под стражу до 13 октября.