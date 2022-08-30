Стоит ли ехать на отдых в Соль-Илецк в сентябре 2022 года

Дата закрытия соленых озер — вопрос, который наиболее остро волнует туристов в конце сезона. Пользователи соцсетей называют различные числа, в которые курорт прекратит принимать гостей. Mkset узнал точное время работы соленых озер в этом году.

В администрации курорта нам рассказали, что в прошлом году курорт был открыт до 6 сентября, а в предыдущие годы он работал даже до 15 сентября включительно. Все зависит от метеорологических условий. Климат в Оренбуржье резко континентальный, это значит, что купаться получается не в каждый день сентября. «У нас в сентябре может быть плюс 20 градусов днем и всего пять — ночью. Вот сейчас, например, 35 градусов тепла, а ночи — прохладные, температура в ночные часы уже плюс 15 градусов. Это август», — объяснил представитель управляющей курортом компании «Соленые озера». В такую погоду озера быстро остывают, а нагреваются — долго. При этом по требованиям СанПиН на курорте обязательно должна быть душевые с пресной водой, чтобы отдыхающие могли смыть соль после купания. Температура этой воды не нормируется, то есть она может быть как теплой, так и холодной. На озерах в Соль-Илецке она подается преимущественно 15-16 грудусной — это температура холодной воды из-под крана. Теплая вода есть только в платных душевых. Одно дело — взбодриться посде купания в 35-градусную жару и совсем другое — полоскаться в прохладную сентябрьскую погоду. Купаться в озерах в сентябре — сомнительное удовольствие, желающих «поморжевать» не будет. Поэтому в этом месяце курорт закрывается для гостей и начинает работать над реконструкцией и благоустройством. Например, в 2022 году администрация вложила порядка 200 млн рублей в развитие курорта. Там заасфальтировали парковки и дорожки, провели работы по укреплению и гидроизоляции западного склона самого большого озера Развал, построили дополнительные террасы, обустроили песчаный пляж, установили зонты, закупили новые лежаки и комфортные туалетные модули. Объем работ на этот год пока неизвестен. Приказ уже готов Приказ о дате окончания работы курорта и о режиме работы в последние дни уже подписан дирекцией «Соленых озер». Отдыхающие смогут попасть на его территорию до 4 сентября включительно. После этой даты прогнозируется неблагоприятная для купания погода — будет слишком холодно. Переносить эти сроки в администрации не собираются. Известно также время работы соленых озер в последние четыре дня. Так, если сейчас на территории можно находиться с восьми часов утра до десяти вечера, то с 1 по 4 сентября график меняется. Попасть на курорт можно будет с восьми утра до восьми вечера (таков режим работы касс), а отдыхать на территории — с восьми часов до девяти вечера. Некоторые туристы между тем ищут альтернативу грязевым озерам, интересуясь, нет ли поблизости других источников, не входящих в курортный комплекс. Однако местные жители утверждают, что альтернативных мест с грязью, эффективность которых нашла подтверждение, в окрестностях Соль-Илецка нет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter